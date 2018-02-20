الفيفا يهنئ عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده

نواف السالم(صدى):

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، رسالة إلى نجم الفريق الأول بنادي التعاون، عماد متعب، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة للنجم المصري، وعلق عليها قائلًا: عيد ميلاد سعيد لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، صاحب الأهداف المؤثرة وفارس الأوقات الصعبة عماد متعب الذي يتم اليوم 35 سنة. كل عام وأنت بخير.

ويذكر أن عماد متعب انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.