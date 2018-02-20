أمانة مكة تتجاوب مع ” صدى ” وتزيل مخلفات مبنى وأثاث تالف في ممر

حسين العلي(صدى):

قامت بلدية الشوقيه الفرعية، بتشكيل فرقة مكونه من عدد من العمال والمعدات وتم تنظيف الموقع بالكامل وازالة النفايات.

وكانت ” صدى ” قد تواصلت مع المواطن الذي وثق مقطع فيديو لممر مغلق بكومة من مخلفات المباني وبعض قطع الأثاث التالف، والذي أكد أن الممر له أكثر من ٦ أشهر على هذا الحال وأن البلدية الفرعية لم تتخذ الاجراء المتبع مع المتسبب ولم تقوم بمعالجة الوضع وازالة تلك المخلفات .

وطالب المواطن بمحاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك المظهر السيء والذي لايليق بمدينة مكة المكرمة مع العلم أن الممر يعتبر مهم لطلاب المدارس ولأنه بجوار المدرسة.

وفي هذا الصدد فإن البلدية تأمل من السكان وضع النفايات في الحاويات المنتشرة في المنطقة والابلاغ عن أي ظواهر قد تؤثر على الاصحاح البيئي ليتم التعامل معها مباشرة.

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