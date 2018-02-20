الوحدات الكردية: القوات الموالية للنظام السوري دخلت عفرين

دمشق(صدى):

أكدت الوحدات الكردية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الموالية للنظام السوري دخلت إلى عفرين- التي تتعرض لعملية عسكرية تركية لطرد الأكراد منها- للانتشار على الحدود مع تركيا والدفاع عن المدينة.

ويكذب دخول هذه القوات تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن تركيا أحبطت انتشار مثل هذه القوات في عفرين، بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وكان مسؤول كردي كبير قال في مطلع الأسبوع إنه تم التوصل لاتفاق مع الجيش السوري لدخول عفرين ومحاربة الأتراك، وردا على ذلك، قال أردوغان للصحفيين بعد كلمة ألقاها في البرلمان: ” تم إيقاف ” الانتشار السوري ” بشكل جاد بالأمس… لقد تم إيقافه ” .

وردا على سؤال عما إذا كان نشر القوات توقف بعد محادثات مع بوتن قال أردوغان: ” نعم لقد توقف بعد هذه المحادثات ” .