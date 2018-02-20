بالصور.. وكيل إمارة جازان ينقل تعازي خادم الحرمين لأسرة شهيد الواجب صالحي

تركي السالم(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض محمد الشيخ وجموع من المصلين عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، صلاة الميت بجامع الأميرة فهدة بنت العاصي على شهيد الواجب الجندي أول علي أحمد صالحي حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد دفاعًا عن وطنه إثر اشتباكات مع ميليشيات الحوثي على الشريط الحدودي.

ونقل الشيخ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وتعازي سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشكر ذوو الشهيد الحمدي القيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله بأبنائها المواطنين في كل مكان.