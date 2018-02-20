المغلوث: وكالة توظيف السعوديين ستحل مشكلة البطالة

نايف السالم(صدى):

علق عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، على قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة في وزارة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وإلغاء هيئة توليد الوظائف.

وقال ” المغلوث ” : هذا القرار إيجابي ويسهم في خلق وتوظيف أبناء البلد، حيث إن هذه الوكالة مرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعد البرامج والمبادرات من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص، وبالتالي ستكون هذه الوكالة فعالة في تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين التي وصلت إلى 12.8%.

وأضاف: هذه الوكالة ستسهم في كشف المعوقات التي تعيق توظيف وتوطين السعوديين في الأنشطة المسموح بها والمحلات وغيرها من أنشطة حددتها الوزارة وإنهاء تلك المعوقات، حيث تمتلك الاختصاصات التي تتمتع بها هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الملغاة.