جامعة بيشة تعلن عن برامج مرحلة الماجستير

أبها(صدى):

أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب القبول لبرامج مرحلة الماجستير لعام للعام الجامعي 1439-1440ه موضحة في إعلانها أن برامج الماجستير ستكون في التربية بالمناهج وطرق التدريس العامة، وفي تقنيات التعليم، والعلوم والرياضيات، مبينة أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط على موقع الجامعة .

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور مفلح الأكلبي، أنه سوف تعلن أسماء المرشحين لدخول اختبار القبول وإجراء المقابلات الشخصية ومواعيدها وأماكنها على موقع الجامعة في حينه، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامجين المعلن عن القبول والتسجيل في البوابة الإلكترونية لجامعة بيشة على الرابط من هنا خلال الفترة من 6 /6/ 1439هـ إلى 19/ 6/ 1439هـ.

وأضاف الأكلبي، أنه في حال حدوث أي مشاكل في التقديم يرجى الاتصال على الرقم المباشر للدعم الفني لعمادة الدراسات العليا ( 0176238282 ) .