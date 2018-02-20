فتح باب التسجيل في بطولة ” البلوت ” إبريل المقبل

نواف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الرياضة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًا في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وقالت هيئة الرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” , إن ويجب على المشترك أن يقوم بملء نموذج التسجيل في بطولة البلوت الذي يتضمن تصنيف اللاعب سواء كان سعوديًا أو خليجيًا أو مقيمًا، ويختار المدينة التي ينتمي إليها والاسم والبريد الإلكتروني، الهوية الوطنية، رقم الهاتف وتاريخ الميلاد، ومعلومات عن شريك اللعب.

وشددت هيئة الرياضة، عبر رابط التسجيل أن ” ملء النموذج لا يعني أنك سوف تشارك تلقائيًا كلاعب في كأس الهيئة العامة للرياضة للبلوت ” ، مؤكدة أنه سيتم اختيار القائمة النهائية من اللاعبين قبل 4 أيام من الفعالية.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة، أنه في حالة اختيار أي لاعب للمشاركة في بطولة البلوت سوف يتلقى رسالة بريد إلكتروني ورسالة على الهاتف مع كافة التفاصيل حول كيفية المشاركة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4 – 8 أبريل القادم بمركز أبسك للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.