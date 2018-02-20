” عباس ” : إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون

القدس(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إن النكبة التي مرت على بلاده خلفت 6 ملايين لاجئ ، في ظل سعي الدولة أن تكون ذات سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد .

وأشار ” عباس ” ، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الثلاثاء ، إلى أن فلسطين تريد لشعبها أن يعيش بحرية بعيدًا عن النزاعات والحروب الناجم بسبب الإرهاب والتطرف .

وأضاف محمود عباس ، إن فلسطين توصلت إلى 83 اتفاقًا أمنيًا مع 83 دولة من بينها أمريكا وروسيا ، بهدف مواجهة العمليات الإرهابية .

وأوضح الرئيس الفلسطيني ، أن مجلس الأمن أصدر 86 قرارًا بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، إلا أنه على الرغم من ذلك لم ينتج عنها أي حلول .

ولفت الرئيس ، إلى أن إسرائيل تتصرف كونها دولة فوق القانون ، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ، حيث أن ذلك لا يقوض المفاوضات .