تواصيف المقبل تشارك بمعرض ” أفد 2018 “

تركية البدر(صدى):

تشارك الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي والعسكري ” بجريدة الرياض ” تواصيف المقبل بمعرض ” أفد 2018 ” والذي تنظمه القوات المسلحة السعودية ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي خلال الفترة من 9 حتى 15 جمادى الآخرة في دورته الرابعة تحت شعار ” صناعتنا قوتنا ” ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

واشارت الاستاذة تواصيف الى انه تم ترشيحي من قبل العلاقات العامة للقوات المسلحة لتقديم وإدارة عدد من المحاضرات التي ستصاحب المعرض وللاستاذة تواصيف مشاركات عديدة محليا ودوليا حيث شاركت في القمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي خلال المدة من 11 إلى 13 فبراير الماضي ، وذلك بعد ترشيحها من مركز الشباب العربي باعتبارها من قادة الفكر في مركز رواد الشباب العربي وكونها كاتبة عربية وسعودية متخصصة في الشأن السياسي والعسكري.