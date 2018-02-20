بالصور.. مياه جازان توعي الطلاب والطالبات بأهمية ترشيد استهلاك المياه

تركي السالم(صدى):

نفذ قسم التوعية والترشيد بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم الثلاثاء، برنامجًا توعويًا حول ” ترشيد استهلاك المياه ” ، وذلك بالمعرض الدائم للترشيد في مقر الإدارة بحي السويس بمدينة جازان.

وأوضحت رئيسة إدارة التوعية والترشيد بمياه جازان هديل بنت سليمان عباس أن المعرض يفتح أبوابه أمام رواد ورائدات النشاط والطلاب والطالبات في مدارس البنين والبنات بالمنطقة، سعيًا لنشر الوعي بين مختلف أفراد المجتمع للحد من الإسراف في استخدام المياه.

وبينت أن إدارة التوعية والترشيد بمياه جازان تقدم كل ما يحتاج إليه الطلاب والطالبات من معلومات حول الترشيد عبر أجهزة المحاكاة وأدوات الترشيد والعروض المرئية التي تبرز الطرق الصحيحة للحد من إسراف المياه إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية والبرامج التثقيفية والحقائب التوعوية التي يتم توزيعها على زوار المعرض.