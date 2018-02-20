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التغريدة الأخيرة لهيئة توليد الوظائف قبل إغلاقها

التغريدة الأخيرة لهيئة توليد الوظائف قبل إغلاقها
علي القحطاني(صدى):

اتجهت أنظار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى الحساب الرسمي لهيئة توليد الوظائف ، للتعرف على آخر تغريدة لها ، قبل صدور قرار إغلاقها من قبل مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، لإنشاء وكالة في وزارة العمل لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص خلفًا لها .

وكانت الهيئة قد أعلنت في آخر تغريداتها التي نشرت في الأول من فبراير الجاري ، عن تدشينها لبرنامج خدمة المجتمع ” أهلها ” بالتعاون المشترك مع وزارة التعليم ، بهدف تعزيز مهارات طلاب التعليم العام وتمكينهم من النجاح في سوق العمل .


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