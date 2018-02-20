بيجو تطرح اصدارات GT Line Premium من موديلي 3008 و5008

متابعات(صدى):

تسعى بيجو لزيادة جاذبية موديلي 3008 و5008 في بريطانيا من خلال اطلاق مستوى تجهيز جديد أطلقت عليه GT Line Premium ويتوفر لكلا الطرازين, وطراز 3008 يبدأ من 39.520 ألف دولار و5008 يبدأ من 42.250 ألف دولار وكلاهما متوفر للحجز بالاصدار الجديد.

ويعتبر ذلك اضافة بواقع 2.937 و2.557 دولار بالنسبة لنسختي السيارتين القياسيتين, ولكن التجهيزات الاضافية في نسخ GT Line Premium يمكن شرائها بمفردها بصورة كاملة بسعر 3.801 دولار. وتضيف الباقة الجديدة مميزات قياسية تشمل دخول للسيارة بدون مفتاح وزر لتشغيل المحرك وباب خلفي كهربائي يفتح بتحريك القدم أسفله ومقعد سائق بخاصية التدليك وخاصية التسخين للمقاعد الأمامية مع اضاءة زرقاء داخلية وسقف زجاجي بانورامي وعجلات ألومنيوم 19 بوصة بلونين.

كما توفر عدادات رقمية 12.3 بوصة وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة وتحكم في المناخ ثنائي المناطق, ويمكن الحصول على السيارة بواحد من 5 محركات تشمل 1.2 لتر PureTech بقوة 128 حصان ومحرك 2 لتر BlueHDi ديزل بقوة 148 حصان.