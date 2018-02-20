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العثور على سجين بمخبأ مثير للجدل في أمريكا

العثور على سجين بمخبأ مثير للجدل في أمريكا
واشنطن(صدى):

تمكن رجال الشرطة الأمريكية من العثور على السجين الأمريكي كودي كروكير ، والذي يبلغ 34 عامًا ، في مكان غريب أثار حيرة رجال الأمن الذين اكتشفوا مخبأه بعد مرور ساعة كاملة من البحث .

وفي التفاصيل ، فقد انتبه رجال الأمن لاختفاء السجين ” كروكير ” ، المُحتجز بمركز الاعتقال الاحترازي على ذمة التحقيق ، حيث تم محاصرة المكان على الفور لتبدأ عملية التفتيش برفقة كلاب بوليسية مدربة تحاول العثور عليه داخل السجن .

واكتشف رجال الشرطة في النهاية مخبأ السجين ، حيث وجدوه مختبئاَ داخل السقف ، لتسحبه الشرطة ويفحصه الطبيب ومن ثم يعيدوه إلى زنزانته ، وسط حيرة من أمرهم حول إمكانية وصول السجين إلى هذا المخبأ الصعب .

 


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