العثور على سجين بمخبأ مثير للجدل في أمريكا

واشنطن(صدى):

تمكن رجال الشرطة الأمريكية من العثور على السجين الأمريكي كودي كروكير ، والذي يبلغ 34 عامًا ، في مكان غريب أثار حيرة رجال الأمن الذين اكتشفوا مخبأه بعد مرور ساعة كاملة من البحث .

وفي التفاصيل ، فقد انتبه رجال الأمن لاختفاء السجين ” كروكير ” ، المُحتجز بمركز الاعتقال الاحترازي على ذمة التحقيق ، حيث تم محاصرة المكان على الفور لتبدأ عملية التفتيش برفقة كلاب بوليسية مدربة تحاول العثور عليه داخل السجن .

واكتشف رجال الشرطة في النهاية مخبأ السجين ، حيث وجدوه مختبئاَ داخل السقف ، لتسحبه الشرطة ويفحصه الطبيب ومن ثم يعيدوه إلى زنزانته ، وسط حيرة من أمرهم حول إمكانية وصول السجين إلى هذا المخبأ الصعب .