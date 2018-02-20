الأحد القادم.. تعليم الخرج يطبق الدوام الصيفي في مدارس السيح والدلم

علي القحطاني(صدى):

تبدأ إدارة التعليم بمحافظة الخرج يوم الأحد القادم، تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة، وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بالحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد

المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00 .