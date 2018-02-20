إغلاق مطاعم بسبب المخالفات الصحية في السيح

علي القحطاني(صدى):

تمكنت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج، اليوم الثلاثاء، من ضبط مجموعة من المطاعم والبوفيهات بمدينة السيح، مخالفة للاشتراطات الصحية وتم إغلاقها.

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .

وأفاد ” البكيري ” ، بأنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

وطالب ” البكيري ” ، من جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.