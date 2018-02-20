مركز الملك فهد الثقافي يحتفي بيوم المرأة السعودية

سعيد العجل(صدى):

ينظم مركز الملك فهد الثقافي «يوم المرأة السعودية» الجمعة الموافق 2 مارس ولمدة يومين، برعاية حرم أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، وتشمل فعالية يوم المرأة السعودية أوبريتا وطنياً بعنوان (بنات سلمان)، ومشاهد مسرحية، وقصائد شعرية نبطية لأبرز الشاعرات بالمملكة، وعرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة المرأة السعودية، ومشاركات موسيقية لعازفات سعوديات، وتكريما لرائدات سعوديات من اللاتي تميّزن في عدة مجالات في الصحافة والفن التشكيلي والفوتوغرافي والشعر، وكذلك في مجالات أخرى كالرياضة والإدارة والتعليم، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي ستُقام في بهو المركز الرئيسي، تستهدف العائلة السعودية كمسرح الطفل، وركن خاص بالتصوير والثقافة الطبية والفنون التشكيلية وفقرات لفرق شعبية فلكلورية، كما سيتضمن برنامج الحفلة ندوات حول الإعلام الجديد والمرأة والرياضة يتحدث فيها عدد من الشخصيات الإعلامية.

وتعد هذه الفعالية الثانية من نوعها، إذ يحرص مركز الملك فهد الثقافي على تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية وتكريم الرواد ودعم المبدعين في شتى المجالات.