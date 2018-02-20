نجاح عملية زراعة حالب طفل في ” ألماني عسير “

أبها(صدى):

شهدت وحدة جراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية للأطفال بالمستشفى السعودي الألماني بعسير، اجراء أول عملية زراعة حالب لطفل بالقطاع الخاص بالمنطقة الجنوبية، والتي استغرقت 5 ساعات تم خلالها زراعة للحالب الأيسر وخرج الطفل من المستشفى بعد أربعة أيام من العملية بصحة ممتازة.

وأوضح الدكتور يحيى البشري المشرف على الحالة بأنه لم يكن بالإمكان عمل مثل هذه العمليات لولا توفيق الله ثم توفر الإمكانيات البشرية والفنية العالية بالمستشفى السعودي الألماني بعسير.

وكانت المستشفى استقبلت الطفل البالغ من العمر 4 سنوات وهو يعاني من آلام في الجانب الأيسر من البطن والتهابات متكررة في الكلية اليسرى، وبمعاينة الحالة وإجراء جميع الفحوصات والأشعة بإشراف رئيس الوحدة استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال الدكتور يحيى البشري، تبين وجود سدد وضيق خلقي في أسفل الحالب الأيسر مع تضخم شديد في الحالب والكلية اليسرى وتقرر إجراء عملية زراعة للحالب الأيسر.