والد ” طالبة الدعيثة ” المتوفاة يكشف تفاصيل جديدة

نايف السالم(صدى):

قال خليل الحربي والد ” طالبة الدعيثة ” المتوفاة، إن نتائج التحاليل اثبتت أن سائق الحافلة كان يتعاطي مادة محظورة وثبت لدى إدارة المرور بالمدينة المنورة أن سائق الحافلة يتحمل الخطأ بنسبة 100%، مشيرًا إلي أنه تم تحويل السائق إلى النيابة العامة نظرًا لأن القضية أصبحت ” جنائية ” .

وأكد الحربي، أنه لن يتنازل عن حق ابنته وأستغرب من تصريح المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عندما كان يشيد بسائق الحافلة عند بداية وقوع الحادث، مضيفًا أن مدير عام التعليم بالمدينة المنورة والشركة المشغلة يتحملان المسؤولية عن وفاة ابنتي.

وكانت ” طالبة الدعيثة ” ، قد لقيت مصرعها إثر اصطدام الحافلة المدرسية بإحدى المظلات مما أدى لإصابتها في رأسها ثم وفاتها.