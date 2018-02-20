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بالصور.. أهالي أبو عريش يشيعون جثامين دراجي جازان

بالصور.. أهالي أبو عريش يشيعون جثامين دراجي جازان
تركي السالم(صدى):

حرص جموع المواطنين من أهالي محافظة أبو عريش ، على توديع جثامين ضحايا حادث الأربعة شبان ممن لقوا حتفهم خلال حادث مروري ، أثناء أدائهم التدريبات على طريق زراعي ضيق ، مساء اليوم الثلاثاء .

ومن جانبه ، أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، إنه سيقوم بالتحقيق في الحادث الذي وقع لدراجي نادي اليرموك لكشف أسبابه وتفاصيله .

وقدم ” آل الشيخ ” ، خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر لاعبي نادي اليرموك للدراجات ، داعيًا للمصابين من بينهم للشفاء العاجل .

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