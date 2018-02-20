العراق: 500 داعشية دخلن الحدود بطريقة غير شرعية

بغداد(صدى):

أكدت الدكتورة عبير الجلبي ، المديرة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، إن هناك ما يقارب الـ500 امرأة داعشية أجنبية ، دخلن إلى العراق بصورة غير شرعية ، ينتظرن مصيرهن من قبل القضاء العراقي حتى الآن .

وأشارت ” الجلبي ” ، إلى أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء النسوة ، تقوم على البعد الإنساني وفقًا لمسؤولية الوزارة ، حيث يتم التعرف ما إذا كان لهؤلاء النساء أطفالًا بصرف النظر عن انتمائهن لداعش ، لافتة إلى أن الطفل في كل الأحوال ضحية .

ومن جانبه ، أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ، أن المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء ، وذلك بعد إدانتهن بالإرهاب ، بينما قضت بالإعدام شنقًا لإرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية .