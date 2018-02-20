بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية ينظم برنامج ” يدًا بيد لنجرب “

نايف السالم(صدى):

استضاف مركز التنميه الاجتماعيه بوادي فاطمه يوم الثلاثاء الموافق ٤ جمادى الآخر لعام ١٤٣٩ ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القران بمحافظة الجموم لاقامة برنامج (يداً بيد لنجرب ) بحضور كوكبة من مشرفات مكتب تعليم الجموم ورئيسة قسم العلوم بإدارة تعليم مكه .

وهَدِفت المبادرة الى إكساب المهارات الاساسية في العلوم ورفع المستوى التحصيلي للطالبات وتنمية الجانب الوطني والصعود نحو رؤية المستقبل والتقدم بالعلوم التجريبية لمواكبة رؤية 2030 .

وقد احتوى البرنامج على عدة أركان لعمل بعض التجارب العلمية أمام الحضور في عدة مجالات منها علوم الفيزياء والكيماء والاحياء .

وبنهاية البرنامج تقدم مكتب تعليم الجموم بشكر مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة على حسن الاستضافة .