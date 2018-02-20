بالصور.. أول ظهور لسيارة ” تسلا رودستر ” الجديدة

متابعات(صدى):

لم تكن تسلا أو صانع سيارات تقدم سيارات كهربائية مثيرة فقط , ولكنها أول من جعلتهم سيارات مثيرة جذابة للعيون والجيل الأحدت من موديل رودستر يتوقع أن يكون نقطة فارقة في المبيعات للشركة.

وظهرت أول ملامح السيارة العام الماضي وستصل بداية العقد المقبل وتعد أن تكون أكثر سيارات الانتاج قابلية للتسارع بواقع أقل من 2 ثانية للتسارع حتى 100 كمساعة .

وقال ايلون موسك الرئيس التنفيذي لتسلا أن السيارة ستبلغ سرعة 402 كمساعة ويمكنها السير حتى 620 ميل على شحنة واحدة, والصور التالية تكشف أن السيارة الرودستر الجديدة سوف تبدو مثيرة للغاية ولكن بصورة أكثر تحديداً تحت الضوء الصحيح.

والطراز الذي نراه هنا مثل النسخة التي قدمتها الشركة في نوفمبر بنفس اللون الأحمر والعجلات السوداء والمكابح الحمراء والفرش الجلدي الابيض في الداخل, وتبدو السيارة من كل جانب مثيرة خاصة في الجزء الخلفي مع مصابيح خلفية صغيرة واسبويلر صغير ظاهر ومشتت كبير. ولم يتم تحديد ما اذا كان هذا التصميم سيتم انتاجه بنفس الصورة أم سيختلف.