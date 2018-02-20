4 نصائح للتخلص من الشخير أثناء النوم

نورة الشهري (صدى):

يعاني العديد من الشخير أثناء النوم فهناك عدة نصائح تساعدك على التخلص من هذه العادة، وهي :

النوم على الظهر ينتج عنه الشخير، لذلك يجب النوم على أحد الجانبين، وإذا لم تكن لا تستطيع النوم على جانبك فيمكنك شراء وسادة بالطول الكامل للجسم للنوم على أحد جانبيك، فهذا يساعدك على استرخاء وضع الممرات الأنفية وتبقى مفتوحة بشكل جيد.

إذا كنت تعانى من زيادة الوزن فقد تكون أنسجة الحلق لديك ضخمة تعيق ممرات الهواء من الأنف والفم ، كما أن الوزن الزائد يؤدى إلى وجود دهون زائدة حول الرقبة قد تعرقل مرور الهواء وينتج عنها الشخير .

ويذكر أن السبب الرئيسى للشخير ناتج عن ضيق ممرات الأنف ويتم تفتيحها من خلال إجراء حمام بخار للأنف أو أخذ دش ساخن قبل النوم .

ويجب تنظيف السرير وتغيير الملاءة يوميًا لأن وجود بعض الأتربة أو مسببات للحساسية فى الوسادة أو السرير قد يساهم فى التهاب الحلق وتهيجه مما ينتج عنه الشخير.