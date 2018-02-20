” داخلية العراق ” تكشف حقيقة بيع أب لابنته

بغداد(صدى):

كشف وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، حقيقة واقعة بيع أب لابنته بـ15 مليون دينار إلى صاحب شقة تدار لأغراض منافية للآداب، وذلك بعد أن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه إعلامي في لقاء مع فتاة في بغداد، زعمت ببيع والدها لها وخواتها لأحد المشبوهين الذي دفعها بدوره لممارسة الأعمال مخلة بالآداب.

وقال وزير الداخلية: إن إعلامي عرض قضية على إحدى وسائل الإعلام ذكرت فيها المواطنة التي استضافها في برنامجه، أن والدها باعها بـ15 مليون دينار لصاحب شقة تدار لأغراض منافية للآداب، وأن صاحب الشقة يطلب منها أن تحضر له 300 ألف دينار يوميا، مهددا بطردها من الشقة.

وأضاف الأعرجي، أخذت كعادتي، وانطلاقا من ثقتي بوسائل الإعلام القضية على محمل الجد، وقمت بتشكيل لجنة عليا بإشرافي المباشر وبمتابعة شخصية من قائد شرطة بغداد من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وتابع: بعد التحري والتحقيق والمتابعة القانونية، تم الوصول إلى المواطنة صاحبة القضية التي اعترفت لاحقا بأن الإعلامي اتفق معها لقاء مبلغ مالي زهيد على تأليف وتلفيق هذه القصة المفبركة ليحصل على سبق إعلامي .

وأردف الوزير، الإعلامي بفعلته تجاوز تقاليد وأعراف مجتمعنا العراقي الكريم الذي يرفض هذه الإساءة لشرف العراقيات بهذا الأسلوب الرخيص، ويقدم للرأي العام تصويرا خاطئا عن شعبنا الذي أبهر العالم بصموده وانتصاراته وقدرته، حيث سجلت نساؤنا ورجالنا صفحات مشرفة من صون العرض والوقوف بوجه أعتى هجمة إرهابية.