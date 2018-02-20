التشكيل النهائي للهلال في مواجهة الاستقلال

ماجد محمد(صدى):

انتهى المدرب الهلالي رامون دياز ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين اليوم الثلاثاء في المباراة أمام الاستقلال الإيراني ، وذلك ضمن لقاء المرحلة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وينضم للقائمة الأساسية ، حارس المرمى علي الحبسي ، واللاعبين أسامة هوساوي وعبدالله الحافظ ، وياسر الشهراني وعلي البليهي ، وعبدالله عطيف ومحمد كنو ، بالإضافة إلى نيكولاس ميليسي ، وإزكويل سيروتي وأشرف بن شرقي ، ومجاهد المنيع .

ويشارك من قائمة البدلاء ، حارس المرمى محمد الواكد ، واللاعبين محمد جحفلي ، ومحمد البريك ، ومختار فلاتة ، وياسر القحطاني ، ومهند فلاتة وعبدالملك الخيبري .