التشكيل النهائي للهلال في مواجهة الاستقلال
انتهى المدرب الهلالي رامون دياز ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين اليوم الثلاثاء في المباراة أمام الاستقلال الإيراني ، وذلك ضمن لقاء المرحلة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .
وينضم للقائمة الأساسية ، حارس المرمى علي الحبسي ، واللاعبين أسامة هوساوي وعبدالله الحافظ ، وياسر الشهراني وعلي البليهي ، وعبدالله عطيف ومحمد كنو ، بالإضافة إلى نيكولاس ميليسي ، وإزكويل سيروتي وأشرف بن شرقي ، ومجاهد المنيع .
ويشارك من قائمة البدلاء ، حارس المرمى محمد الواكد ، واللاعبين محمد جحفلي ، ومحمد البريك ، ومختار فلاتة ، وياسر القحطاني ، ومهند فلاتة وعبدالملك الخيبري .
رااايق[ عدد التعليقات: 3789 ] نشر منذ 45 دقيقة
بالتوفيق **
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 27 دقيقة
دياز متخبط بصراحة واخاف الهلال ينهزم