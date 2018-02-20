الرئيس الفلبيني يتمسك برفض إرسال العمالة إلى الكويت

خالد الظفيري(صدى):

تمسك الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بقراره المتعلق برفض إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، على الرغم من إعلان الكويت التوافق على احتواء الأزمة بالتهدئة وعدم التصعيد .

وأكد ” دوتيرتي ” ، إن حظر إرسال عمالة بلاده إلى الكويت سيظل مستمرًا ، لافتًا إلى أن الحظر يمكن أن يمتد ليشمل دولًا أخرى .

وعلى الرغم من اعتراف الرئيس الفلبيني ، أن هذا القرار سيشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصاد بلاده ، حيث يتعطل العمل ، إلا أن على حد قوله لا يوجد بديل آخر ، وذلك بعدما دعا رعاياه في وقت سابق لمغادرة الكويت ، بعد العثور على خادمة فلبينية ميتة ومتجمدة داخل ثلاجة بشقة مهجورة .

وقال رودريغو دوتيرتي، في كلمة له يوم أمس الإثنين ، أمام عدد من رجال الأعمال، إن الفلبينيين يسعون لكسب الرزق في كل مكان، مضيفًا ” هل يمكن أن أطلب منكم من فضلكم لا تعاملوهم مثل الحيوانات، لا تعاملوهم كالعبيد ” .

واستطرد الرئيس الفلبيني، قائلًا ” لا يستطيع اقتصادنا توفير العيش الرغيد للجميع.. ولهذا السبب علينا أن نسمح لعمالنا بالخروج والعمل في دول أخرى.. الشيء الوحيد الذي نطلبه هو أن يعامل عمالنا بكرامة إنسانية، وعلاج إنساني، والتسامح مع الاختلافات الثقافية التي لدينا ” .

واختتم حديثه ” لا تسيؤوا استغلال نسائنا لأن ذلك سيترك جرحاً طويلاً ودائماً.. وربما لا يستطيع هذا الجيل نسيان ذلك ” .