الصحة تستعين بالمحافظات لإخراج المرضى المتعافين من مستشفياتها

عادل الحربي(صدى):

استعانت وزارة الصحة، لإخراج المرضى المتعافين بالمستشفيات الحكومية، بالمحافظات وإمارات المناطق لإلزامهم بالخروج عقب فشل الوزارة في ذلك.

وأقر المجلس الصحي، في اجتماعه رقم 79، عددًا من التوصيات في حال رفض المريض الذي تتطلب حالته الخروج من المستشفى منها الخروج إلى المنزل مع تقديم الرعاية المنزلية إذا لزم الأمر، بالاضافة إلى نقل المريض إلى أحد المستشفيات الطرفية، وتخويل القطاع الصحي بمطالبة المريض أو ولي أمره بدفع تكاليف الخدمة الصحية المقدمة للمريض عند رفضه الخروج من المستشفى.

كما أوصى الملجس أن تتم الاستعانة بالإمارة أو المحافظة بالمنطقة لتطبيق البدائل المذكورة أعلاه، مشددًا على أن يتم صياغة حقوق وواجبات المريض ويتم إعطاؤها للمريض أثناء دخوله مع ضرورة التواصل بشكل كبير بين الطبيب والمريض وأسرته لإعطاء التطورات التي تحدث في خطة العلاج وأن يتم توضيح خطة الخروج للمريض.

وأفاد المجلس بأنه في حالة وجود أعراض جانبية في بعض الأدوية الموصوفة يجب على الطبيب توضيحها للمريض وكيفية التعامل مع هذه الأعراض في المنزل أو أن يضيف يومًا أو يومين للنقاهة على خطة العلاج الموضوعة ولا تزيد على ذلك.

ودعا المجلس إلى التوسع في برامج الرعاية المنزلية ودعمها بالقوى العاملة المدربة والموارد التي تساعدها على القيام بدورها على أن يتم التنسيق مع المراكز الصحية القريبة من سكن المريض في حال حدوث أي طارئ ليقوم بتقديم المساعدة الطبية اللازمة له ومن ثم يتم نقله إلى المستشفى الذي يتعالج به.