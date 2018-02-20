” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , تسجل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الخرج .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ8877 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 137 حالة إيجابية، وتم التخلص من 4933 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 9 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.