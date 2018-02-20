بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يختتم حملة التبرع بالشعر لمرضى السرطان

نايف السالم(صدى):

اختتم أمس مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة حملة التبرع بالشعر لمرضى السرطان تحت شعار ( خصلة بتكفي لتسعد قلباً) والذي كان بالتعاون بين المركز وجمعية زهرة لمرضى سرطان الثدي ومركز منا سنتر ومركز صحي النوارية ومركز صحي الجموم .

وهَدِفت الحملة الى التوعية بأهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع لمساعدة مرضى السرطان والوقوف بجانبهم لمواجهة هذا المرض.

أُقيمت الحملة على مدى يومين متتالين حيث أقيمت في اليوم الأول ندوة طبية لدكتوره حنان محمد يحيى لتوضيح أهمية الفحص المبكر لسرطان بكافة انواعه ومرضى سرطان الثدي بشكل خاص وكيفية مواجهة المرض واهمية التبرع بكل ما نستطيع لمساعدة المرضى تلا ذلك مشاركة جمعية زهرة مع الأستاذة مرام علي غزاوي والتي وضحت من جانبها نشأت جميعة زهرة واهدافها ورسالتها ومهام عملها وطرق مساعدتها لمرضى سرطان الثدي بعد ذلك توجة بعض الحاضرات الى وحدة التجميل مع مركز منا سنتر لقص الشعر والتبرع به.

كما أقيمت في اليوم الثاني ندوة طبية بالتعاون مع الوحدة الصحية بالجموم والتي القتها الممرضة شذى اللحياني تطرقت من خلالها الى طرق اهمية وطرق الكشف المبكر لسرطان الثدي تلا ذلك مداخله للاستاذة ريم نايف المطيري من مركز منا سنتر وضحت من خلالها مهام عمل المركز وقدمت بطايق خصم لخدمات المركز للمتبرعات والمشاركات في الحملة وبعد ذلك توجه بعض الحاضرات الى وحدة التجميل لتبرع.

واستضاف المركز عدد من مدارس المحافظة، وكما بلغ عدد اجمالي الحضور في اليومين مايقارب 100 سيدة وبلغ عدد المبترعات بالشعر مايقارب 50 متبرعة.

وفي ختام الحملة شكرت رئيسة القسم النسائي استاذة ابتهال محمد العامودي جميع الجهات المشاركة والمشاركات وقدمت لهن شهادة شكر .. شكراً وعرفاناً لجهودهن في نجاح الحملة.

