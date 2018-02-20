وظائف شاغرة بشركة ” المفتاح ” لتأجير السيارات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” المفتاح ” لتأجير السيارات ،عن حاجتها لعدة موظفين إداريين، بمسمى مسؤول خدمات تأجير، وذلك في كل من فروع الشركة بالمناطق التالية: ” الرياض – جدة – الدمام – الخبر – الجبيل – الاحساء – مكة – المدينة – الطائف – ينبع – رابغ – ابها ” .

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة لتلك الوظائف:

– الوظائف للسعوديين فقط.

كما أوضحت المزايا المتوفرة، كما يلي:

– توفر الشركة راتب يبدأ من 7000 ريال.

– يستفيد الموظف من عمولة شهرية.

– توفر الشركة تأمين طبي عائلي وتأمين شرعي على الحياة.

– مكأفاة زواج ومولود.

– بالإضافة لعلاوة سنوية.

فيما يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل التالي: [email protected]