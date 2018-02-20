وظائف شاغرة بشركة ” المفتاح ” لتأجير السيارات
أعلنت شركة ” المفتاح ” لتأجير السيارات ،عن حاجتها لعدة موظفين إداريين، بمسمى مسؤول خدمات تأجير، وذلك في كل من فروع الشركة بالمناطق التالية: ” الرياض – جدة – الدمام – الخبر – الجبيل – الاحساء – مكة – المدينة – الطائف – ينبع – رابغ – ابها ” .
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة لتلك الوظائف:
– الوظائف للسعوديين فقط.
كما أوضحت المزايا المتوفرة، كما يلي:
– توفر الشركة راتب يبدأ من 7000 ريال.
– يستفيد الموظف من عمولة شهرية.
– توفر الشركة تأمين طبي عائلي وتأمين شرعي على الحياة.
– مكأفاة زواج ومولود.
– بالإضافة لعلاوة سنوية.
فيما يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل التالي: [email protected]
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