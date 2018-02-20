” خلفان ” يوضح مخاطر الأزمة القطرية عليها.. ويؤكد: الحمدان خربا سمعة قطر

طلال الضوي(صدى):

سلط نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي تميم خلفان، اليوم الثلاثاء، الضوء مجددًا على مخاطر الأزمة القطرية وانتهاجها نهج إيران الإرهابي على الدوحة.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن قطر عزلت نفسها عن أقرب جارين وهما السعودية والإمارات، بينما قرب إليها الأخطر عالميًا إيران وتركيا راعين الإرهاب، تاركة الجيران ومتعلقه بالإخوان.

وأضاف أن الدوحة بانتهاجها هذا النهج الإرهابي تُسيء نفسها وإلى أكثرية العرب، كما تواجه العديد من المخاطر الاقتصادية والقلق الأمني.

كما أشار إلى أن عزلتها عن جيرانها سيقودها إلى الشعور العام بالكآبة، مؤكدًا أن قطر لا تحسن التعامل مع الآخر سياسيًا، لأنها اعتمدت على سياسة الحمدين القائمة على الخداع والرشاوى، قائلًا ” الحمدان خربا سمعة قطر “.