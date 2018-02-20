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شركة مهام الخليج تعلن عن وظائف شاغرة

شركة مهام الخليج تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مهام الخليج، والتي توجد بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لحراس أمن من أجل العمل في الخرج والرياض في الموقع التابع لشركة الكهرباء.

وأشارت الشركة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة ( بصمات – كشف ـ كفالة ـ الهوية ـ الحساب البنكي ـ المؤهل الدراسي ـ السيرة الذاتية ) ، موضحة أنها تقدم راتب 4200 بعد خصم التأمينات الاجتماعية.

وأكدت ” مهام الخليج ” أن الدوام 10 أيام و 5 أيام راحة، كما توفر الشركة السكن، والتأمين الطبي، و 3 وجبات وكذلك غسيل ملابس.

وأوضحت الشركة أنه على المهتمين التواصل على جوال أ/ عبدالرحمن: 0515278045 / الاتصال من الساعة 1:00 ظهرًا إلى الساعة 3:00 عصرًا.


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