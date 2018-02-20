شركة مهام الخليج تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة مهام الخليج، والتي توجد بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لحراس أمن من أجل العمل في الخرج والرياض في الموقع التابع لشركة الكهرباء.
وأشارت الشركة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة ( بصمات – كشف ـ كفالة ـ الهوية ـ الحساب البنكي ـ المؤهل الدراسي ـ السيرة الذاتية ) ، موضحة أنها تقدم راتب 4200 بعد خصم التأمينات الاجتماعية.
وأكدت ” مهام الخليج ” أن الدوام 10 أيام و 5 أيام راحة، كما توفر الشركة السكن، والتأمين الطبي، و 3 وجبات وكذلك غسيل ملابس.
وأوضحت الشركة أنه على المهتمين التواصل على جوال أ/ عبدالرحمن: 0515278045 / الاتصال من الساعة 1:00 ظهرًا إلى الساعة 3:00 عصرًا.
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