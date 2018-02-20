قبل موقعة تشيلسي.. منزل كوتينيو يتعرض للسرقة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن تعرض منزل نجم البرسا فيليب كوتينيو، إلى سرقة منزله في وقت متأخر من مساء أمس.

وقالت المصادر، إنه تم سرقة شقة اللاعب عندما كان يصطحب أسرته؛ لتناول العشاء فى أحد الفنادق الفاخرة فى مدينة برشلونة.

وأضافت أنه فور عودة اللاعب فى الساعة الواحدة والنصف صباحاً اكتشف تعرض المنزل إلى السرقة من قبل اللصوص وإختفاء عدد من محتوياته.

ومن المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء مباراة هامة للبرسا في مواجهة تشيلسي في إطار الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في لندن.