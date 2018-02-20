جاستين ثيرو يلغي لقائه مع كولبيرت ليتجنب الحديث عن انفصاله

نورة الشهري(صدى):

رفض النجم العالمي جاستين ثيرو الظهور في برنامج ” Late Show ” مع المذيع ستيفن كولبيرت، و الذي كان من المقرر أن تتم استضافته اليوم.

حيث ظن البعض أن سبب تراجع جاستين الممثل البالغ من العمر 46 عاما عن الظهور في البرنامج هو إعلان خبر انفصاله عن زوجته النجمة جنيفر أنيستون، وذلك بعد عامين من الزواج.

والجدير بالذكر أن خبر انفصال ثيرو وجنيفر أصاب قطاع كبير من محبيهم ومعجبيهم بصدمة كبيرة، حيث كان يعتبر الكثيرين قصة حبهما من أهم وأبرز قصص الحب في هوليوود على الإطلاق.