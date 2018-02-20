” الحريري ” يطالب بفرض عقوبات على الأسد.. ويؤكد: مدعوم من إيران

دمشق(صدى):

أكد رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية نصر الحريري، اليوم الثلاثاء، أن قوات نظام الأسد تستمد دعمها من إيران وروسيا في استهداف المدنيين بالغوطة الشرقية.

وأوضح ” الحريري ” أن نظام الأسد يسبب العراقيل أمام أي تقدم لحل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أنه لا بد من إنقاذ العملية السياسية في سوريا واتخاذ إجراءات حازمة لوقف التصعيد في الغوطة.

وطالب الحلفاء والمجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا بشكل عام والغوطة الشرقية بشكل خاص، نظرًا لما تعانيه من قصف وحصار، وفرض عقوبات على النظام.