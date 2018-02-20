بالصور.. طالب سعودي يحصل على أول أطروحة دكتوراه بالجامعة الأردنية

سعيد العجل(صدى):

أجيزت يوم الاحد 18/2/2018 في كليّة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية أول أطروحة دكتوراه في برنامج العلوم السياسية، للباحث عبدالله بن صالح الدوسري من المملكة العربية السعودية، بعنوان ” التحولات الديمقراطية في تركيا وأثرها على دور المؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي في تركيا (2000-2016) “.

أدار المناقشة الأستاذ الدكتور عبدالله نقرش رئيساً ومشرفاً على الباحث، وعضوية الأستاذ الدكتور فيصل الرفوع، والأستاذ الدكتور محمد القطاطشة، والأستاذ الدكتور عمر الحضرمي. وفي ختام المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه في العلوم السياسية.

وقد استحدثت الجامعة الأردنية برنامج دكتوراه العلوم السياسية عام 2015 بهدف تطوير مهارات الباحثين في مجال العلوم السياسية البحثية والاكاديمية من خلال دراسة وتحليل أهم القضايا النظرية والمنهجية والتيارات الأساسية في حقل العلوم السياسية، وربطها بالاحداث والتطورات على مستوى الدولي والاقليمي. مثل حقل السياسة المقارنة والعلاقات الدولية، النظرية السياسية والمنهجية، ويسهم البرنامج بناء القوى البشرية المحلية، والعربية وتنميتها لفتح مجالات مرغوبة ومطلوبة محلياً، وخارجياً، وبالتالي تحفيز الطاقات المحلية للإبداع في المجال العمل السياسي، والسياسات الدولية لرفد السوق المحلي والعربي بكفاءات مميزة، الأمر الذي سيسهم إيجاباً في تنمية المجتمع وتحقيق الرسالة الأساسية الاكاديمية في البحث وتطوير البرامج الدراسية.