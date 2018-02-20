رئيس أورغواي: نحن الأحق بتنظيم مونديال 2030
قال تاباري فاسكيز، رئيس أورغواي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستحق تنظيم مونديال 2030؛ تزامنًا مع ذكرى مئوية النسخة الأولى من كأس العالم، والتي استضافتها أوروغواي وتوجت بها.
وأضاف ” فاسكيز” خلال اجتماعه بممثلين عن ملف ترشيح ثلاثي لمونديال 2030 (أوروغواي وباراغواي والأرجنتين) بمونتفيديو، أن الدول الثلاثة قادرة على مواجهة هذا التحدي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والرياضي .
وتابع: ” “من العدل منح أوروغواي هذا الشرف، اعترافا بهذا الإنجاز التاريخي المتمثل في استضافتها لأولى نسخ المونديال”، مشرًا إلى أنه لصعوبة تحمل التنظيم بمفردها انضمت للملف كل من الأرجنتين وباراغواي”.
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