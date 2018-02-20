رئيس أورغواي: نحن الأحق بتنظيم مونديال 2030

نواف السالم(صدى):

قال تاباري فاسكيز، رئيس أورغواي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستحق تنظيم مونديال 2030؛ تزامنًا مع ذكرى مئوية النسخة الأولى من كأس العالم، والتي استضافتها أوروغواي وتوجت بها.

وأضاف ” فاسكيز” خلال اجتماعه بممثلين عن ملف ترشيح ثلاثي لمونديال 2030 (أوروغواي وباراغواي والأرجنتين) بمونتفيديو، أن الدول الثلاثة قادرة على مواجهة هذا التحدي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والرياضي .

وتابع: ” “من العدل منح أوروغواي هذا الشرف، اعترافا بهذا الإنجاز التاريخي المتمثل في استضافتها لأولى نسخ المونديال”، مشرًا إلى أنه لصعوبة تحمل التنظيم بمفردها انضمت للملف كل من الأرجنتين وباراغواي”.