بالصور .. جيس تطلق مجموعة جديدة من الأحذية لربيع 2018

أماني الغامدي(صدى):

أطلق بيت الأزياء العالمي ” جيس ” مجموعة جديدة من الأحذية، لتكون أحدث صيحة بموضة الأحذية في ربيع 2018، في نفس الوقت تسعى الكثير من الفتيات للبحث عن ملابس الموضة إلى جانب الإكسسوارات والأحذية، وتلجأ الكثير منهن للبحث على مواقع الإنترنت على كل جديد تصدره بيوت الأزياء العالمية.

ويعرض بيت الأزياء العالمي Guess آخر صيحات موضة الأحذية لربيع 2018.

1.الصندل الهيلز:

يصدر بيت الأزياء العالمي جيس الصندل السيور ذي الكعب العالي السميك، والصندل السيور ذي الكعب الـwedge ، وهو الكعب الذي يرفع قدمك بشكل كلي عن الأرض، وبذلك يعلن جيس أن السيور عادت لتكون موضة هذا الموسم، ذلك إلى جانب أحدث صيحات الصندل الهيلز ذي الفيونكة القماش المنقوشة بالكاروه.

2.الحذاء الهيلز:

من ضمن كولكشن جيس هو الحذاء المدبب مقدمته، وأصدر منه الحذاء الفيرنيه ذي الألوان المتداخلة مع بعضها البعض، أما أحدثهم هو الحذاء المدبب المرصع بنقوش وتطريز مختلف، ومنه الحذاء الجينز والحذاء بألوان النود التي تتماشى مع الكثير من ملابسك.

3.الأحذية الكاجوال:

ومن الأحذية الكاجوال الموضة، السنيكرز المرصع بالخرز المذهب أو الجليتر الذي يلفت الأنظار، إلى جانب السنيكرز ذو السلسة من الخلف، والجديد من نوعه أيضاً إلى جانب السنيكرز الهيلز الذي يسعفك في لبسك الكاجوال خاصة في المناسبات المهمة.