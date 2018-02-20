لجنة شباب الرياض تقيم برنامجا تدريبيا لأعضاء اللجان بمحافظات المنطقة

سعيد العجل(صدى):

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة رئيس لجنة شباب منطقة الرياض الإستشارية، أقامت اللجنة أمس الأول، برنامجاً تدريبياً لتأهيل لجان شباب محافظات المنطقة في مقر محافظة المجمعة، بأشراف أمانة مجلس المنطقة، سعياً لتمكين أعضاء لجان شباب محافظات منطقة الرياض، من القيام بالدور المأمول منهم.

وهدف البرنامج الذي شارك به (49) عضواً ومقرراً من لجان محافظات المجمعة والغاط والزلفي ورماح، إلى المساعدة في تجهيز البنية التنظيمية للجان الشبابية، وتزويد الشباب بالقدرة على إنشاء اتصال فعال، وإكساب الشباب مهارات بناء فرق عمل، وإعداد شباب قادر على بناء المبادرات وإدارتها بفاعلية، إلى جانب تزويد الشباب بالقدرات الإدارية والتنظيمية العالية.

ونفذ البرنامج التدريبي بإشراف مباشر من أمين عام لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر، وبمشاركة الدكتور صالح الدبل، والدكتور محمد الشمري والدكتور خالد المنصور.

وتعد هذه المجموعة التدريبية الرابعة، حيث سبق وأن تم تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل أعضاء ومقرري لجان شباب محافظات الرياض على ثلاثة مجموعات من قبل حيث ضمت المجموعة الأولى في مرحلته الأولى محافظات الدرعية وضرماء والمزاحمية ، فيما ضمت المجموعة الثانية في مرحلته الثانية كلاً من محافظات الدوادمي وعفيف والقويعية والرين، وشملت المجموعة الثالثة في مرحلته الثالثة كلاً من محافظات الأفلاج وحوطة بني تميم والحريق.

ومن المقرر أن يتم متابعة تنفيذ البرامج المتبقية لأعضاء ومقرري اللجان المجموعة الخامسة التي تضم محافظات شقراء وحريملاء وثادق ومرات وتقام في محافظة حريملاء، يليها المجموعة السادسة التي تضم محافظات وادي الدواسر والسليل وستقام في محافظة وادي الدواسر، وتختتم أنشطة البرنامج التدريبي في محافظة الخرج وتضم إلى جانب محافظة الخرج محافظة الدلم.