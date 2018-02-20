تقديرا لتضحياته مع التحالف.. إطلاق اسم زايد بن حمدان على أحد شوارع دبي

أبو ظبي(صدى):

قرر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان الذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع التحالف في اليمن على أحد أهم الشوارع في دبي.

وقال ” بن راشد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” وجهنا اليوم بإطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على شارع المدينة الأكاديمية في دبي.. وهو شارع سيمثل صرار وعزيمة وقوة وتضحية شباب الإمارات “.

يُذكر أن الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان عاد إلى أبو ظبي، السبت الماضي، بعد رحلة في الخارج للعلاج من إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع قوات التحالف العربي في اليمن.