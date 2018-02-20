ميس حمدان تتألق في الدراما البدوية الأردنية في رمضان المقبل

أماني الغامدي(صدى):

خاضت النجمة الأردنية ميس حمدان أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الأردنية، وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان “نوف” تأليف سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، و إنتاج عصام حجاوي، حيث بدأت تصوير أول يوم من العمل على أن تستأنف باقي المشاهد بدءًا من الأسبوع المقبل لعرضه في شهر رمضان هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بدوى ومقرر تصوير جميع مشاهده في منطقة جرش الأثرية بالأردن، حيث أن أحداث العمل مزيج بين التشويق والإثارة والرومانسية في نفس الوقت حيث تقدم شخصية فتاة يُقتل والدها ووالدتها بعد ولادتها وتتعرض للخطف من قبل شيخ قبيلة وتتوالى الأحداث والمفاجآت مع تصاعد الدراما.

ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم الأردنيين منهم عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل براهمة، محمد المجالى، علا مضاعين، عبد الكريم الجراح، رانيا فهد، محمد الضمور، شاكر جابر، منيا وسام البريحى، ماجد الزواهرة، رفعت النجار، منذر مصطفى، رناد ثلجى، زيد مصطفى، عمر حلمى، رسمية عبده، هشام هنيدي، داوود جلاجل، عبد الكريم القواسمى وآخرين.

والجدير بالذكر أن ميس حمدان قدمت أولى تجاربها في الدراما الأردنية بمسلسل ” شيء من الماضي ” من إخراج حسام حجاوى، وسيناريو وحوار رولا الحجة، حيث انتهت من تصويره أواخر العام الماضي ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويشارك في بطولته ياسر المصري وحبيب غلوم وهيفاء حسين وجميل عواد وعبير عيسى وهدى الخطيب وجميل براهمة وعاكف نجم.