وزير النقل يستقبل مسؤول روسي ويستعرض جهود الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية

عادل الحربي (صدى):

التقى الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل، صباح اليوم، نائب عمدة موسكو ماكسيم لوكستوف رئيس قسم تطوير البنية التحتية للنقل والطرق والوفد المرافق له، وذلك في مكتبه بالوزارة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، جهود ومهام منظومة النقل والنقلة التنموية الشاملة التي يشهدها النقل البّري والبحري والجوي والسككي، وكذلك مشاريع البنية التحتية في المملكة والتي تخدم توجهات تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمكين موقعها الإستراتيجي بين قارات العالم لتكون منصة لوجستية رائدة.

من جانبه، استعرض ماكسيم، مشاريع وأنظمة النقل العام الحديثة لمدينة موسكو في ظل استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2018.

وقدّضم وزير النقل، الشكر لنائب عمدة موسكو والوفد المرافق له، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون المشترك بما يخدم نقل التجارب وتبادل الخبرات.