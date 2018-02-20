آشلي يانغ: مواجهة إشبيلية صعبة

ماجد محمد(صدى):

أشار آشلي يانغ لاعب مانشستر يونايتد، إلى أن فريقه لا يدخل إلى أي بطولة إلا للفوز بها.

وقال “يانغ” إن الحصول على لقب دوري الأبطال ليس صعب، مضيفًا: ” نتعامل مع كل مباراة على حدة.. المباراة المقبلة أمام

إشبيلية.. إنها مباراة صعبة خارج الديار، مثل مواجهة هدرسفيلد ونيوكاسل بعيداً عن ملعبنا.. علينا فقط التركيز على أنفسنا”.

وتابع: ” لا يجب النظر بعيداً جداً.. بالطبع نعرف أنا سنواجه تشيلسي.. مباراة إشبيلية هي التالية وهذا ما يجب أن نركز عليه”.

ويحل يونايتد، الفائز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ضيفاً على إشبيلية في ذهاب دورالـ16 غداً الأربعاء.