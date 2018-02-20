السلمي: الوسطية هي سفينة النجاة التي تتسع للجميع

طهران(صدى):

أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، اليوم الثلاثاء، أن الوسطية هي سفينة النجاة التي تتسع للجميع وتستطيع إخراج العالم مما يعيشه الآن.

وأوضح ” السلمي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن أي نوع من التطرف الفكري يمينًا أو يسارًا وأي تصفية حسابات يعد خطرًا داهمًا على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية ويقود للاحتقان المجتمعي والانتقام من الطرف الآخر.

ودعا ” السلمي ” باتباع منهج الوسطية على جميع المستويات الدينية والاجتماعية والسياسية، لتخليص العالم من هذا العداء المستمر والذي يروح ضحيته المدنيين.