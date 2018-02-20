السلمي: الوسطية هي سفينة النجاة التي تتسع للجميع
أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، اليوم الثلاثاء، أن الوسطية هي سفينة النجاة التي تتسع للجميع وتستطيع إخراج العالم مما يعيشه الآن.
وأوضح ” السلمي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن أي نوع من التطرف الفكري يمينًا أو يسارًا وأي تصفية حسابات يعد خطرًا داهمًا على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية ويقود للاحتقان المجتمعي والانتقام من الطرف الآخر.
ودعا ” السلمي ” باتباع منهج الوسطية على جميع المستويات الدينية والاجتماعية والسياسية، لتخليص العالم من هذا العداء المستمر والذي يروح ضحيته المدنيين.
الشاعر[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 2 ساعتين
الوسطية ليست بالأنحلال والتبرج والاختلاط
والانحطاط الأخلاقي والموسيقى والغناء
الذي لانقبلة على مجتمعنا المحافظ
موكل من هب ودب يفتي