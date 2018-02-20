زيت اللوز لا غنى عنه لمقاومة التجاعيد وإزالة المكياج

متابعات(صدى):

يُعد زيت اللوز من الزيوت الطبيعية التي لها فوائد كثيرة لا تحصى، فهو يتسم بقدرته على تجديد خلايا البشرة وجلد الجسم لتصبح أكثر لمعانا وترطيبا، فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة جلد مثل E، A، B، وهذه المواد يسهل على الجلد امتصاصها بسهولة.

لذلك يمكنك عمل وصفة بزيت اللوز عن طريق مزج بعض النقاط منه في ملعقتين من الزبادي وخلطهم جيدًا وتوزيعهم على البشرة، ويترك الماسك 10 دقائق ثم تنظيفه بماء فاتر.

كما يساعد زيت اللوز على الحد من ترهل الجلد الذي يظهر مع التقدم في السن وظهور الخطوط الدقيقة حول العين والفم، فيمكنك تدليكه على بشرتك يوميا للحصول على نتائج جيده نظرًا لاحتواء الزيت على عناصر مضادة للأكسدة تعيد بناء الخلايا وتغذى البشرة.

فقط ضعي 5 نقاط من زيت اللوز، واخلطيها مع ملعقة صغيرة من الحليب، مع بضعة قطرات من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من الدقيق، امزجي المكونات ووزعيها على وجهك، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله بالماء.

ويمكنك أيضًا استخدام زيت اللوز لإزالة المكياج بسهولة، لأن زيت اللوز يفتح المسام ويضمن التخلص من آثار مكياجك، سواء على البشرة أو منطقة العيون فهو آمن لك، حيث يمكنك وضع نقاط محدودة على قطنه لإزالة المكياج برفق مما يوفر لك المال.

كما يفيد زيت اللوز في الحد من الهالات السوداء، التي تحتاج غالبا منتجات مرتفعة الثمن لإخفائها، ويمكن وضع نقاط من الزيت على قطعة قطن نظيفة وتطبيقها حول العين برفق بمنطقة الهالات السوداء.