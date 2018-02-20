مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية في عدد من محال الشوقية

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية الشوقية، اليوم الثلاثاء، عدد من الجولات الرقابية على محلات التموينات والبقالات؛ لاستهداف الأنشطة المخالفة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” قامت بلدية الشوقية، بجولات رقابية، على محلات التموينات و البقالات ضمن حملة رقابية مكثفه استهدفت هذه الأنشطة للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية حيث تم التحفظ على مواد غذائيه منتهية الصلاحية وحلويات مجهولة المصدر تم اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك “.