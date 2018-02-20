ارتفاع أسعار 130 سلعة وخدمة خلال يناير 2018

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع 130 سلعة وخدمة وانخفاض 30 أخرى من بين 160 سلعة وخدمة موزعة على 5 فئات، في تقرير لها حول متوسط أسعار السلع والخدمات في الأسواق بالمملكة خلال شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وأوضحت الهيئة أن الفئات تتمثل في ” السلع الغذائية، السلع غير الغذائية، الخدمات، الأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية “.

ولفتت إلى ارتفاع أسعار 73 سلعة غذائية، وانخفاض أسعار 13 سلعة غذائية، فيما بقيت سلعة واحدة بسعرها الثابت دون أي تغيير، حيث كانت المشروبات الغازية أكثر السلع ارتفاعًا بنسبة 19.34%، بينما جاء اليوسفي الأكثر انخفاضًا بنسبة 11%.

وفيما يتعلق بالسلع غير الغذائية البالغة 15 سلعة، ارتفعت أسعارها جميعًا خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وكان أكثرها ارتفاعًا مبيد حشرات ” ريد ” بنسبة 6.96%.

كما ارتفعت أسعار 9 خدمات، وجاء في مقدمة ارتفاعاتها إيجار الشقق المفروضة بنسبة 7.45%، فيما انخفضت أسعار 4 خدمات وكان أكثرها انخفاضًا نفقات الحفلات والأفراح بنسبة 3.5%.

أما بالنسبة لأسعار الأعلاف والحيوانات الحية، فقد ارتفعت أسعار 6 سلع، وانخفض سعر الغنم الحري بنسبة 1.11%، وسجلت 36 سلعة إنشائية ارتفاعُا في أسعارها، بينما انخفضت سلعة واحدة وهي الخشب الروماني بنسبة 2.79%.