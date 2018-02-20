طريقة سهلة لتحضير البلسم في المنزل بعناصر طبيعية

نورة الشهري(صدى):

يُعد جفاف الشعر هو المارد الذي يخيف الفتيات ويتسبب في حالة من الهلع الدائم لهن؛ خشية أن يفقدن شعرهن بسبب التلف الذي يتعرض له الشعر بشكل دائم، من تقصف لتساقط لبهتان لونه.

وذلك يعود إلى أسباب كثيرة أبرزها عدم الترطيب بشكل منتظم، إذ تغفل كثير من الفتيات أن الشعر بحاجة إلى تغذية وترطيب شعرها بشكل دائم.

وفى الوقت الذي تحاول فيه الفتيات أن يسيطرن على مشاكل الشعر يتجهن إلى مستحضرات التجميل التي تحتوى على مواد كيميائية، ومن ثم لا تقدم فوائد بقدر ما تقدم أضرارا للشعر مع تكرار الاستعمال، وهنا يأتي دور الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تحل محل كافة مستحضرات التجميل الجاهزة، وخاصة ” البلسم “.

لذلك نصح الأطباء أخصائي العناية بالشعر بوصفة لتحضير ” البلسم” في المنزل بعناصر طبيعية لترطيب طبيعي لشعرك.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الزبادي

عصير ليمون

ماء

طريقة تحضير البلسم:

احضري وعاء وضعي فيه زيت الزيتون والزبادي واخلطيهم جيدًا واتركيهم، ثم اغسلي شعرك بالشامبو بالطريقة العادية، بعدها ضعي الخليط السابق على شعرك، ودلكي به فروة رأسك جيدًا واتركيه لمدة 20 دقيقة واغسليه بالماء البارد.

ثم ضعي عصير الليمون في كمية من الماء وكرري بها غسيل شعرك لتحصلين على نتيجة مثالية، وأخيرًا كرري استخدام هذه الطريقة 3 مرات شهريًا.