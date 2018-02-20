” البنك الإسلامي ” يعلن عن وظائف شاغرة في جدة
يعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة، في ” جدة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
Senior Legal Counsel – Insurance Operations –
Associate – Project Finance (ICD) –
Manager – Internal Auditor –
Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD) –
Manager / Senior Manager, Credit Review –
Senior Associate,Corporate Equity (ICD) –
SME Associate (ICD) –
Portfolio and Follow Up Associate (ICD)-
Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old) –
وناشد البنك، الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، إرسال السير الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: هنـــــا .
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