” البنك الإسلامي ” يعلن عن وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

يعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة، في ” جدة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

Senior Legal Counsel – Insurance Operations –

Associate – Project Finance (ICD) –

Manager – Internal Auditor –

Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD) –

Manager / Senior Manager, Credit Review –

Senior Associate,Corporate Equity (ICD) –

SME Associate (ICD) –

Portfolio and Follow Up Associate (ICD)-

Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old) –

وناشد البنك، الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، إرسال السير الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: هنـــــا .