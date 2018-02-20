” أوبر ” توقف خدمتها في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

قررت شركة النقل التشاركي ” أوبر ” وقف خدماتها في المغرب بدءًا من 23 فبراير الجاري، حيث جاء ذلك في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقالت الشركة في بيانها أنها لم يكن لديها أي وضوح حول إمكانية دمج خدمتها في نموذج النقل الحالي في المغرب منذ إطلاقه في السوق قبل ثلاث سنوات.

وأضافت الشركة: ” إن عدم اليقين التنظيمي الحالي لا يسمح لنا بتوفير تجربة آمنة وموثوقة بها تلبي متطلبات عملائنا، سواء السائقين أو الركاب. لذلك، طالما لم يكن هناك إصلاح حقيقي وبيئة صالحة لحلول التنقل الجديدة، نحن مضطرون لتعليق عملياتنا هذا الأسبوع. ”

وفي السياق نفسه، تمتلك أوبر حوالي 300 سائق يستخدمون التطبيق، بالإضافة إلى ما يقرب من 19 ألف عميل يعتمدون على التطبيق في التنقل وتتعهد الشركة بمعاودة العمل مرة أخرى فور وضع قواعد جديدة.

وجدير بالذكر، إنه أعلنت أوبر العام الماضي توقفُا مماثلُا لخدماتها في فنلندا، والنرويج قائلة أنها ترغب في الدخول في حوار بناء مع صناع القرار هناك للضغط من أجل تغيير القواعد.